Чак Норрис пообещал заставить Лукашенко плакать

Известный актер Чак Норрис записал обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором пообещал заставить политика плакать.

«Я бы хотел сказать пару слов Саше, так же известному как "Саша ноль процентов" и "Мистер таракан". Ты знаешь, когда я режу лук, плачет он. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — заявил актер.

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Видео было записано через сервис Cameo, он позволяет заказывать у знаменитостей различные ролики за определенную плату. Сразу после появление в Сети ролик стал популярен и стал активно распространяться в интернете.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа, победу на них одержал Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, в стране начались ежедневные демонстрации и митинги.