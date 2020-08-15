Стартовало производство российской вакцины от коронавируса

Минздрав сообщил о начале производства российской вакцины от COVID-19, препарат разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию необходимо проводить в два этапа, сначала компонентом №1, через три недели — компонентом №2.

Предполагается, что двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет. Препарат стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Российский фонд прямых инвестиций ранее сообщил, что уже получил заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран. Кроме этого, Россия договорилась о производстве вакцины в пяти государствах.