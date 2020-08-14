Центробанк оценил предложение выпустить 300-рублевые купюры

Банк России не будет выпускать 300-рублевые купюры с видами Екатеринбурга, сообщает пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России принимает решение о необходимости внесения изменений в номинальный ряд банкнот, исходя из экономической целесообразности. На данный момент выпуск такой купюры не планируется», — говорится в сообщении.

Депутат Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков ранее предложил главе регулятора Эльвире Набиуллиной выпустить в честь 300-летия города 300-рублевые купюры с видами мэрии, городского цирка или известного дома Севастьянова.

В последний раз Центробанк вводил новые купюры в оборот в 2017 году, тогда регулятор напечатал банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На купюре номиналом 2000 рублей изображены символы Владивостока, на банкноте в 200 рублей — символы Севастополя.