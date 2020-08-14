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Российские вертолетоносцы вооружат палубными ударными дронами

Источник:
ТАСС
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Фото: MC3 Kevin J. Steinberg

Два российских универсальных десантных корабля (УДК), заложенные на заводе «Залив» в Крыму, будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также палубные ударные беспилотные летательные аппараты.

«Тактико-технические характеристики кораблей заметно изменились в ходе проектирования. Их водоизмещение выросло до более чем 30 тыс. тонн (ранее заявлялось 25 тысяч тонн), они будут нести по 16 вертолетов всей номенклатуры, а также палубные ударные и разведывательные беспилотники. Корабли смогут перевозить до 1 тысячи морпехов», — сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, доковая камера каждого УДК будет вмещать до четырех десантных катеров. Он добавил, что «передача первого вертолетоносца флоту ожидается в 2025 году, второго — в 2027».

#Оружие
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В мае Минобороны России заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев стоимостью около 100 миллиардов рублей. Первоначально предполагалось, что водоизмещение одного вертолетоносца составит 25 тысяч тонн, он будет способен перевозить до 900 морских пехотинцев и нести до 20 тяжелых вертолетов.

Универсальные десантные корабли (вертолетоносцы), способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у «Мистраля» и более 30 — у американских типа «Уосп»), перевозить от нескольких сотен до 1 тысячи и более морских пехотинцев. УДК оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику.

Первые два отечественных корабля такого класса — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — были заложены на судостроительном заводе «Залив» 20 июля. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.



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