Художник из Сибири нарисовал картину «Беларусь» полицейской дубинкой

Новосибирский художник Артем Лоскутов нарисовал картину о протестах в Белоруссии полицейской дубинкой. После продажи полотна половина средств отправится белорусам, сообщил Лоскутов на своей странице в Facebook.

В августе 2019 года художник на задержания полицейскими протестующих в Москве купил полицейскую дубинку и сделал ее инструментом нового стиля живописи. Он назвал его «дубинописью».

Во время акций протеста в Белоруссии Лоскутов нарисовал очередную картину дубинкой. Процесс живописи он снял на видео. На кадрах заметно, что художник бьет по белому холсту и от ударов на нем остаются красные полосы, похожие на кровь.

Картину «Беларусь 2020» житель Новосибирска выставил на аукцион, ее начальная цена — 1 рубль. Самой большой пока оказалась ставка в 800 тысяч рублей, говорится в комментариях к посту. Аукцион продлится до пятницы, 22.30 по местному времени (18.30 мск). Художник заверил, что 50% от выручки отдаст белорусам.