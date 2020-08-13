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Новые наставники появятся в третьем сезоне «Голоса 60+»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Состав жюри третьего сезона проекта «Голос 60+» сменился на 75%, кресла наставников займут Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев, сообщает пресс-служба Первого канала.

Ваенга, Гвердцители и Сукачев примут роли наставников в «Голосе» впервые, а Лев Лещенко был членом жюри в первом и втором сезонах.

«Стать наставником неожиданно, приятно и, безусловно, очень почетно. Отнесусь к исполнению своей задачи со всей ответственностью», — сказал Гарик Сукачев об участии в шоу.

Будущие участники уже прошли отборочные кастинги и допущены к этапу слепых прослушиваний. Самому молодому исполнителю 60 лет, самому старшему – 91 год.

По правилам конкурса, во время слепых прослушиваний наставники наберут себе команды по четыре исполнителя в каждой. На стадии поединков определятся финалисты проекта, а финал пройдет в прямом эфире, где в результате зрительского голосования станет известно имя победителя сезона.

Съемки проекта начнутся в Москве в ближайшие дни, ведущим традиционно выступит Дмитрий Нагиев.

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