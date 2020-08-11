Ефремова вынесли из зала суда на носилках

Медики вынесли актера Михаила Ефремова из суда на носилках, машина скорой помощи уехала с ним в больницу. Артиста госпитализировали с подозрением на инсульт.

Судебное заседание отложили на среду. Конвоирам ранее пришлось тащить Ефремова на руках из машины ФСИН до зала суда. Перед этим он хромал, спускаясь по лестнице своего подъезда, передает РИА Новости.

Адвокат Эльман Пашаев сообщил журналистам, что накануне Ефремову стало плохо с сердцем. К нему домой в Плотников переулок дважды приезжала бригада скорой помощи из-за жалоб на ухудшение самочувствия и нарушения речи, медиков вызывал для артиста сын.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки, водитель которого спустя несколько часов умер.

По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Сам Ефремов на суде заявил, что не признает вину, так как ничего не помнит. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.