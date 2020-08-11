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Бесстрашные медведи в Прибайкалье вытеснили туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Malene / CC BY 2.5

Туристы с субботы не смогут посетить объекты Кругобайкальской железной дороги в Прибайкальском национальном парке. Причина – распоясавшиеся медведи, терроризирующие туристов и местных жителей, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

В июле специалисты зафиксировали факт преследования хищником человека неподалеку от поселка порт Байкал. По данным участкового лесничества, от лап хозяина тайги едва не пострадала жительница поселка.

Женщина возвращалась с сенокоса, когда на окраине поселка заметила медведя. Он преследовал ее по параллельной тропинке и быстро сокращал расстояние до намеченной жертвы. Сельчанка закричала, чем спровоцировала собак на ближайшем подворье. Их лай и отозвавшиеся на крик люди спугнули зверя. Закончилось все благополучно.

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Весной и летом косолапые не раз проявляли свое неуважение к людям и отсутствие страха перед ними. В начале апреля взрослый зверь загнал туриста на дерево и съел его продукты. 

Этой же весной пара молодых медведей ежедневно патрулировала участок путей КБЖД и пугала пеших гостей парка. А сельское кладбище поселка Порт Байкал и вовсе стало местом регулярного паломничества косолапых.

Подобное поведение медведей может быть вызвано вовсе не бескормицей, а вытеснением молодых особей из тайги более зрелыми индивидами. 

Это – один из показателей возможного превышения оптимальной численности медведей. При этом потеря страха перед людьми — весомый фактор в пользу такого развития событий.

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cre

ЦитатаМаксимальную пенсию хотели бы получать студенты (62 тысяча рублей)Через 45 лет они получат такую...

Drronum

Россияне могут озвучивать все что угодно, их все равно не кто не слышит.

slavaynin

и космонавтов в кокошниках отправлять и лаптях

all busy

Большинство народа работает за 15...25 тыров, а масквичи хотят пенсию под сотню ? Это даже не мечта,...

Drronum

А ракеты можно делать в форме матрешек!
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