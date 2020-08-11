Бесстрашные медведи в Прибайкалье вытеснили туристов

Туристы с субботы не смогут посетить объекты Кругобайкальской железной дороги в Прибайкальском национальном парке. Причина – распоясавшиеся медведи, терроризирующие туристов и местных жителей, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

В июле специалисты зафиксировали факт преследования хищником человека неподалеку от поселка порт Байкал. По данным участкового лесничества, от лап хозяина тайги едва не пострадала жительница поселка.

Женщина возвращалась с сенокоса, когда на окраине поселка заметила медведя. Он преследовал ее по параллельной тропинке и быстро сокращал расстояние до намеченной жертвы. Сельчанка закричала, чем спровоцировала собак на ближайшем подворье. Их лай и отозвавшиеся на крик люди спугнули зверя. Закончилось все благополучно.

#Природа Однокомнатная берлога: как спят медведи

Весной и летом косолапые не раз проявляли свое неуважение к людям и отсутствие страха перед ними. В начале апреля взрослый зверь загнал туриста на дерево и съел его продукты.

Этой же весной пара молодых медведей ежедневно патрулировала участок путей КБЖД и пугала пеших гостей парка. А сельское кладбище поселка Порт Байкал и вовсе стало местом регулярного паломничества косолапых.

Подобное поведение медведей может быть вызвано вовсе не бескормицей, а вытеснением молодых особей из тайги более зрелыми индивидами.

Это – один из показателей возможного превышения оптимальной численности медведей. При этом потеря страха перед людьми — весомый фактор в пользу такого развития событий.