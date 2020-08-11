Фото странного школьного туалета в селе Приангарья выложили в Сеть

Фото школьного туалета, куда практически невозможно зайти, появились в Сети. Автор поста в Facebook настаивает, что сантехническое «чудо» находится в одном из сел Приангарья, а власти уже начали проверку информации, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального правительства.

Жительница Иркутска Ирина Богатырева выложила на своей странице в Facebook фотографию школьного туалета, который якобы находится в одном из сел Иркутской области. Его, по словам Богатыревой, сделали по программе улучшения деревенских школ.

«Вместо домиков на улице, ага. Учителя говорят, что получились удобные тумбочки. А для туалетов по-прежнему есть кабинки на улице. На них подписаны не только классические «М» и «Ж», но классы: 1-5, 6-9, 10-11. И отдельный — для учителей. На нем только буква «Ж», разумеется. Сибирь, 21 век», — сообщила женщина.

Вероятно, речь идет о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить сельские школы теплыми туалетами. В сентябре 2019 года правительство выделило 12,2 миллиарда рублей на оборудование санузлов российских школ водоснабжением и канализацией. По поручению правительства теплыми туалетами необходимо обеспечить сельские туалеты до 2021 года.

Однако, подписчики Богатыревой указали, что это очень старый туалет и он не мог быть сделан ни в 2019, ни в 2020 году. Предыдущая его фотография разошлась по Сети еще в 2017 году.

Сейчас в «туалетной» истории разбирается региональное правительства. В Качугский район, где якобы находится туалет, выехала комиссия. Специалисты проверят достоверность информации и дадут официальный ответ, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы правительства.