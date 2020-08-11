Фото странного школьного туалета в селе Приангарья выложили в Сеть

Фото школьного туалета, куда практически невозможно зайти, появились в Сети. Автор поста в Facebook настаивает, что сантехническое «чудо» находится в одном из сел Приангарья, а власти уже начали проверку информации, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального правительства.
Жительница Иркутска Ирина Богатырева выложила на своей
странице в Facebook
фотографию школьного туалета, который якобы находится в одном из сел Иркутской
области. Его, по словам Богатыревой, сделали по программе улучшения деревенских
школ.
«Вместо домиков на улице, ага. Учителя говорят, что
получились удобные тумбочки. А для туалетов по-прежнему есть кабинки на улице.
На них подписаны не только классические «М» и «Ж», но классы: 1-5, 6-9, 10-11.
И отдельный — для учителей. На нем только буква «Ж», разумеется. Сибирь, 21 век»,
— сообщила женщина.
Вероятно, речь идет о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить сельские школы теплыми туалетами. В сентябре 2019 года правительство
выделило 12,2 миллиарда рублей на оборудование санузлов
российских школ водоснабжением и канализацией. По поручению правительства теплыми туалетами необходимо обеспечить сельские туалеты до 2021 года.
Однако, подписчики Богатыревой указали, что это очень старый туалет и он не мог быть сделан ни в 2019, ни в 2020 году. Предыдущая его фотография разошлась по Сети еще в 2017 году.
Сейчас в «туалетной» истории
разбирается региональное правительства. В Качугский район, где якобы находится
туалет, выехала комиссия. Специалисты проверят достоверность информации и дадут
официальный ответ, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы
правительства.