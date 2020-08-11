НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Фото странного школьного туалета в селе Приангарья выложили в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
204 1

Фото школьного туалета, куда практически невозможно зайти, появились в Сети. Автор поста в Facebook настаивает, что сантехническое «чудо» находится в одном из сел Приангарья, а власти уже начали проверку информации, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального правительства.

Жительница Иркутска Ирина Богатырева выложила на своей странице в Facebook фотографию школьного туалета, который якобы находится в одном из сел Иркутской области. Его, по словам Богатыревой, сделали по программе улучшения деревенских школ.

Фото: © facebook.com/irina.bogatyryova

«Вместо домиков на улице, ага. Учителя говорят, что получились удобные тумбочки. А для туалетов по-прежнему есть кабинки на улице. На них подписаны не только классические «М» и «Ж», но классы: 1-5, 6-9, 10-11. И отдельный — для учителей. На нем только буква «Ж», разумеется. Сибирь, 21 век», — сообщила женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИстория туалета: от женской «утки» до ватерклозета

Вероятно, речь идет о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить сельские школы теплыми туалетами. В сентябре 2019 года правительство выделило 12,2 миллиарда рублей на оборудование санузлов российских школ водоснабжением и канализацией. По поручению правительства теплыми туалетами необходимо обеспечить сельские туалеты до 2021 года.

Однако, подписчики Богатыревой указали, что это очень старый туалет и он не мог быть сделан ни в 2019, ни в 2020 году. Предыдущая его фотография разошлась по Сети еще в 2017 году. 

Фото: © facebook.com/Дмитрий Гребенщиков

Сейчас в «туалетной» истории разбирается региональное правительства. В Качугский район, где якобы находится туалет, выехала комиссия. Специалисты проверят достоверность информации и дадут официальный ответ, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы правительства.

Еще по теме
Новосибирский преподаватель продавал студентам хорошие оценки
Директор кемеровской школы ответил за порно на онлайн-уроке
Ношение масок в российских вузах станет обязательным
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
смотреть все
Жизнь #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
КГБ заявил о готовящемся покушении на Тихановскую
•
Путин поручил вакцинировать россиян от гриппа и коронавируса
•
Россияне озвучили размер идеальной пенсии
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Как это работает
•
Ответы медиков: когда арбуз становится опасным?
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Второклассник в Забайкалье бесследно исчез после ссоры с родителями
Сибирь 11.08.2020 11:39
Фото странного школьного туалета в селе Приангарья выложили в Сеть
Сибирь 11.08.2020 10:54
Ученые СФУ создали биосорбент с «прожорливыми» бактериями
Сибирь 11.08.2020 10:40
Строящаяся школа обрушилась в Томске, есть пострадавшие
Сибирь 11.08.2020 10:05
Самое популярное
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5782
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
4767
Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон
4645
Игра потребует на прохождение десятки триллионов лет
4245
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
КГБ заявил о готовящемся покушении на Тихановскую
•
Путин поручил вакцинировать россиян от гриппа и коронавируса
•
Россияне озвучили размер идеальной пенсии
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Ответы медиков: когда арбуз становится опасным?
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
49
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
43
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
40
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
37
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
26
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter