Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась признавать предварительные данные ЦИК о результатах выборов и назвала победительницей голосования себя, призвав действующего главу государства Александра Лукашенко мирно передать власть.

«Мы за мирные перемены. Меры, которые применила власть, были несоразмерными. Люди остались на участках, чтобы защитить свои голоса. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы такого больше не повторилось»,— подчеркнула она, комментируя акции протеста в стране.

Представители штаба Тихановской ссылаются на независимые данные участковых комиссий, согласно которым она набрала по итогам голосования порядка 70%. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую — 9,9%.

После завершения выборов в Белоруссии вспыхнули протесты, которые сопровождались задержаниями. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции.