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Асмус пошутила под обнаженной фотографией

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Кристина Асмус, недавно объявившая о разводе с мужем, шоуменом Гариком Харламовым, выложила фото, на котором она позирует обнаженной в ванной и сопроводила снимок множеством шуточных подписей.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — сыронизировала Асмус в подписи к фотографии в Instagram.

Также актриса добавила к публикации несколько хештегов, среди которых — «харлашкужалко», «покайсядочьмоя», «уженезнаеткаксебяпродать», «непозорьобразрусалочки» и «аявиделеёспереди».

Подписчики в комментариях похвалили оригинальность хештегов, назвав их «божественными», а актер Денис Косяков отметил, что теперь «Гарик (Харламов) просто обязан выложить такую же».

Асмус и Харламов объявили о разводе в июне. Они не стали называть причину поступка, но заметили, что скандал вокруг фильма «Текст» ни при чем.

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Топ комментариев

Иркут 69

Академик, герой РФ, енерал, маэстро всевозможных боевых искусств (практически сэнсэй), меценат, а теперь...

turan601

Лепота! Вот по ходу кто Россией рулит. Тогда все встает на свои места

ponhik78

Чем дольше американцы покупают наш уран, тем меньше у них шансов восстановить свою атомную промышленность....

pepelmetal

Крым уже вернули) успокойтесь

pro1002008

Людская доверчивость иногда принимает столь причудливые и кучерявые формы, что дух захватывает
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