Асмус пошутила под обнаженной фотографией

Актриса Кристина Асмус, недавно объявившая о разводе с мужем, шоуменом Гариком Харламовым, выложила фото, на котором она позирует обнаженной в ванной и сопроводила снимок множеством шуточных подписей.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — сыронизировала Асмус в подписи к фотографии в Instagram.

Также актриса добавила к публикации несколько хештегов, среди которых — «харлашкужалко», «покайсядочьмоя», «уженезнаеткаксебяпродать», «непозорьобразрусалочки» и «аявиделеёспереди».

Подписчики в комментариях похвалили оригинальность хештегов, назвав их «божественными», а актер Денис Косяков отметил, что теперь «Гарик (Харламов) просто обязан выложить такую же».

Асмус и Харламов объявили о разводе в июне. Они не стали называть причину поступка, но заметили, что скандал вокруг фильма «Текст» ни при чем.