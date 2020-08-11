IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения

Наибольшим спросом из всех технологий умного дома у россиян пользуются камеры уличного видеонаблюдения. И их ассортимент на рынке непрерывно растет. Как не потратить деньги зря и среди огромного разнообразия выбрать действительно хорошую камеру? Надо знать главные и наиболее важные технические параметры, тогда риски разочароваться минимальны.

Зачем нужны камеры

Стандарт массового уличного видеонаблюдения на сегодня — цифровая IP-камера с инфракрасной подсветкой, встроенная в «коробочное» решение систем умных домов. Она позволяет владельцу круглосуточно наблюдать за происходящим на интересующей территории через смартфон.

Основной сценарий использования такой камеры в России — удаленное наблюдение за дачей или коттеджем, которые часто остаются без присмотра. После развертывания системы видеонаблюдения собственник может отслеживать незаконные проникновения на участок, возможные возгорания, действия вандалов и другие потенциальные неприятности.

При этом система видеонаблюдение не только избавляет владельца от лишних тревог, но и снижает риски любого злонамеренного ущерба — для большинства злоумышленников наличие камер на участке является весомым сдерживающим фактором.

Какие параметры камеры важны

Расположение камер под открытым небом предъявляет к устройствам особые требования. Уличные камеры должны круглогодично и бесперебойно работать в суровом российском климате, поэтому при выборе следует внимательно изучить технические характеристики и оценить внешний вид.

Установка на улице предполагает выбор устройства с защитой по стандарту IP 65 и выше. Этот параметр указывает на класс герметизации устройства. Первая цифра обозначает защиту от пыли, а вторая — защиту от влаги. Например, цифра «6» означает полную защиту от проникновения пыли, а «5» гарантирует защиту от струй воды со всех направлений.

Хорошие уличные камеры также имеют вандалоустойчивый корпус, чтобы ее нельзя было вывести из строя банальным ударом палкой или броском камня. Желательно, чтобы внешний корпус такой камеры хотя бы частично был выполнен из металла, а само устройство имело цилиндрическую или шарообразную форму.

Важна дальность инфракрасной подсветки, которая используется в темное время суток для поддержки видимости. Обычно этот параметр у камер составляет 10-20 метров, однако если владелец намерен наблюдать за большим участком, то нужно поискать модели с дальностью подсветки 30-40 метров.

Стоит помнить про угол обзора объектива — чем он меньше, тем больше деталей на видео пользователь сможет идентифицировать при необходимости. «Хорошие» углы обзора — более 90 градусов — позволяют охватить максимальное количество пространства. Здесь выбор нужно делать из конкретных сценариев использования.

Чтобы различить на видео лицо злоумышленника, обязательно потребуется модель с поддержкой формата видео HD. Наконец, для удобства слежения камера должна иметь специальную ножку с шарниром, владелец в этом случае сможет без усилий настроить оптимальное положение устройства в плоскости.

А если в разные периоды времени нужно наблюдать разные участки, то необязательно устанавливать несколько камер, следует присмотреться к поворотным камерам, которыми можно управлять удаленно.

Почему система «из коробки» лучше

Наиболее эффективный, безопасный и простой способ развертывания системы уличного наблюдения для удаленного контроля — покупка готового «коробочного» решения от крупной компании, которое позволяет в дальнейшем пользоваться полноценным функционалом «умного дома».

В качестве примера такого решения разберем возможности комплекта от компании «Ростелеком» — топовой в линейке предлагаемых устройств камеры CS-C3SHW. Функционал этой камеры можно назвать наиболее сбалансированными с точки зрения сочетания доступной цены и технологических характеристик.

CS-C3SHW имеет устойчивый к температурным воздействиям блок из металла и пластика — камера гарантировано работает в диапазоне от -30°C до +60°C. Конструкция предусматривает защиту от пыли и влаги по стандарту IP66. Мощная инфракрасная подсветка позволяет получать качественное изображение в темное время суток на расстоянии до 30 метров.

Рассматриваемая камера может работать через кабельное подключение RJ-45 или через Wi-Fi, удаленное соединение настраивается буквально за несколько минут с помощью смартфона. Для записи видео используется современный кодек H.264 с переменным уровнем битрейта, ролики могут сохраняться на карту памяти microSD или отправляться на «облачный» сервис.

Камера транслирует цветное изображение с HD разрешением 1280x720, угол обзора составляет 108 градусов, что дает впечатляющий охват территории при сохранении «читаемости» мелких деталей на видео. Доступ осуществляется через «облачный» сервис Ростелекома, а управление — с помощью фирменного приложения «Умный дом» для iPhone и Android.

Охранные возможности впечатляют — возможна запись по расписанию или событию с помощью детектора движения, пользователь при этом получает push-уведомления. CS-C3SHW также обеспечивает двухстороннюю аудиосвязь с помощью встроенного микрофона. Есть встроенная сирена мощностью 100 Дб и стробоскоп — они активируются по настраиваемым сценариям.

Подведем итоги. Для подавляющего большинства пользователей оптимальным выбором для удаленного уличного видеонаблюдения будет приобретение готовой «коробочной» системы с защищенной от российского климата и вандалов камерой. При этом решения от крупных игроков на рынке даже в бюджетном сегменте позволят круглогодично контролировать происходящее на загородном участке, у гаража, в подъезде и любых других местах, где есть хотя бы мобильный интернет.