Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию с задержанием в республике 33 граждан России, сообщила пресс-служба Кремля.

«Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении. Также отмечается, что Москва заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии.

Пресс-служба президента Белоруссии указала, что глава государства стремится «самым серьезным образом разобраться» в ситуации с задержанием 33 российских граждан, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.

«Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности», — подчеркивает белорусская сторона.

Граждане России были задержаны в Белоруссии 29 июля. Минск утверждает, что они являются бойцами частной военной компании «Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков.

По версии Москвы, задержанные россияне в Белоруссии находились транзитом, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Часть из них должна была улететь в Турцию, некоторые на Кубу.