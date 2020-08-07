Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара

Министерство обороны России впервые публично объяснило, при каких условиях Россия может нанести по противнику удар с использованием ядерного оружия.

«Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников. Факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении», — говорится в документе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», опубликованного газетой «Красная звезда».

Отмечается, что при этом не будет возможности определить тип ее оснащения (ядерное или неядерное). Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением, следует из текста документа. Военно­политическое руководство России сразу получит информацию о запуске и определит масштаб ответных действий ядерных сил.

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Минобороны поясняет, что условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, а также об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.

Также в тексте говорится, что высшим приоритетом государственной политики России в области национальной безопасности является обеспечение ядерного сдерживания как основы стратегического сдерживания.

«Нарастание негативных тенденций в мире, сопровождающих процесс становления новой системы глобальной и региональной безопасности, способствует созданию предпосылок для активизации текущих и возникновения новых угроз военной безопасности Российской Федерации, которые могут перерасти в военные конфликты различного масштаба и интенсивности», — уточняет Минобороны.