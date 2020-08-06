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Турция прокомментировала «курортную вспышку» COVID-19

Источник:
РИА Новости
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Фото: George Wolfe / CC BY 2.0

Минздрав Турции уточнил ранее распространенную официальную информацию о росте в стране случаев заражения коронавирусом COVID-19 после открытия границ.

По данным ведомства, вспышки COVID-19 фиксируются в крупных городах, а не курортах. Увеличение суточного прироста новых случаев фиксируется с конца июля. Так, накануне в стране зафиксировали более тысячи инфицированных за сутки.

Рост числа заболевших отмечен в Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе. При этом на курортах эпидемическая ситуация спокойная, отмечается в сообщении. Согласно официальным данным, всего с начала пандемии в Турции выявлено более 236 тысяч заразившихся человек.

С 1 августа Турция возобновила авиасообщение с Россией. Сейчас в Стамбул и Анкару можно улететь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа возобновятся перелеты в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.

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Бревно в глазу

а где цитата: "Мозги им надо поменять, а не Конституцию"?

cre

И где список заведённых уголовных дел?

Иркут 69

У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.... 😇

pilot995

Путин чиновников "сокращает" 20 лет, а они всё плодятся как кролики.

Dima73

- пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет- пока я президент,конституцию менять не будут
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