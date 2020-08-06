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Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Лукашенко подтвердил свое решение в интервью Гордону, передает «Радио Свобода». По словам Гордона, белорусский президент сказал, что для этого «будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси».

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 5 августа обсудили возможность экстрадиции задержанных россиян. По информации Киева, 28 из 33 россиян были участниками конфликта в Донбассе.

Граждане России были задержаны в Белоруссии 29 июля. Минск утверждает, что они являются бойцами частной военной компании «Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков.

По версии Москвы, задержанные россияне находились в Белоруссии транзитом, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Часть из них должна была улететь в Турцию, некоторые на Кубу.

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Бревно в глазу

а где цитата: "Мозги им надо поменять, а не Конституцию"?

cre

И где список заведённых уголовных дел?

Иркут 69

У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.... 😇

pilot995

Путин чиновников "сокращает" 20 лет, а они всё плодятся как кролики.

Dima73

- пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет- пока я президент,конституцию менять не будут
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