Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Лукашенко подтвердил свое решение в интервью Гордону, передает «Радио Свобода». По словам Гордона, белорусский президент сказал, что для этого «будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси».

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 5 августа обсудили возможность экстрадиции задержанных россиян. По информации Киева, 28 из 33 россиян были участниками конфликта в Донбассе.

Граждане России были задержаны в Белоруссии 29 июля. Минск утверждает, что они являются бойцами частной военной компании «Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков.

По версии Москвы, задержанные россияне находились в Белоруссии транзитом, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Часть из них должна была улететь в Турцию, некоторые на Кубу.