Следы марихуаны и кокаина нашли в крови Ефремова

В крови актера Михаила Ефремова после ДТП нашли следы кокаина и марихуаны, следует из материалов уголовного дела.

«По результатам анализа, в крови Ефремова обнаружены следы наркотиков - кокаина и марихуаны», — озвучил материалы прокурор, не уточняя концентрацию. Отмечается, что анализ на наркотики взяли у Ефремова непосредственно после аварии.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что в крови у актера нашли остаточные следы наркотиков. По его мнению, такие концентрации не могли повлиять на поведение Ефремова во время ДТП.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки. По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.