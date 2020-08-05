SpaceX провела первые летные испытания Starship

Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска провела успешные летные испытания полноразмерного прототипа ракеты Starship, запуск транслировался на официальном канале NASASpaceFlight.
Серийный испытательный аппарат Starship SN5 поднялся на 150 метров с полигона в Техасе и успешно приземлился на ту же площадку. При этом Starship SN5 оснащен одним двигателем Raptor, тогда как у финальной версии ракеты таких двигателей будет шесть.
Это первое летное испытание корабля, предыдущие четыре полноразмерных аппарата взрывались на этапе предварительных тестов. После успеха Маск написал в Twitter, что теперь возможность полета на Марс стала более реальной.
Starship takes flight pic.twitter.com/IWvwcA05hl— SpaceX (@SpaceX) August 5, 2020
Планируется, что первый тестовой запуск полноценной версии Starship пройдет в 2021 году. Новый корабль в связки с ракетой-носителем Super Heavy позволит доставлять экипажи и грузы на околоземные орбиты, а также на Марс и Луну.