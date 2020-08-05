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SpaceX провела первые летные испытания Starship

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: jurvetson / Attribution License

Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска провела успешные летные испытания полноразмерного прототипа ракеты Starship, запуск транслировался на официальном канале NASASpaceFlight.

Серийный испытательный аппарат Starship SN5 поднялся на 150 метров с полигона в Техасе и успешно приземлился на ту же площадку. При этом Starship SN5 оснащен одним двигателем Raptor, тогда как у финальной версии ракеты таких двигателей будет шесть.

Это первое летное испытание корабля, предыдущие четыре полноразмерных аппарата взрывались на этапе предварительных тестов. После успеха Маск написал в Twitter, что теперь возможность полета на Марс стала более реальной.

Планируется, что первый тестовой запуск полноценной версии Starship пройдет в 2021 году. Новый корабль в связки с ракетой-носителем Super Heavy позволит доставлять экипажи и грузы на околоземные орбиты, а также на Марс и Луну.

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