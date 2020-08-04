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Вертолет жестко приземлился на Белуху в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © компания «Алтай Авиа»

Вертолет Robinson с пилотом и пассажиром на борту жестко приземлился на горе Белуха в Республике Алтай, сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел на западной стороне горы Белуха, высочайшей в Сибири, 4 августа около 17.00 часов по местному времени. Никто не пострадал, однако на место выехала следственная группа. По данным источника, вертолет Robinson R66 принадлежит компании «Алтай-Авиа».

Представитель МЧС региона в свою очередь сообщил Sibnet.ru, что сразу же после происшествия «Алтай-Авиа» отправили на место другой вертолет и эвакуировали пилота и пассажира. В 17.40 по местному времени их уже доставили в Карасук Чемальского района, где находится посадочная площадка авиапредприятия. 

Барнаульский следственный отдел начал проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Одно из самых громких происшествий с вертолетами Robinson в Республике Алтай произошло в феврале 2017 года на Телецком озере. Тогда воздушное судно вылетело в непогоду с кордона и упало в воду, пять находившихся на борту человек, включая известного бизнесмена Анатолия Банных, погибли. Было обнаружено только тело супруги пилота Елены Ракитской. В конце мая Межгосударственный авиационный комитет официально заявил, что пропавшие без вести пилот и пассажиры погибли.

При этом Анатолий Банных был широко известен не только как крупный бизнесмен и бывший зампред правительства Республики Алтай. Он был одним из участников скандальной авиакатастрофы 2009 года, которая произошла во время вертолетной охоты чиновников на краснокнижных архаров.

Тогда во время новогодних каникул ряд выскопоставленных лиц и бизнесменов охотились с воздуха в горах. Вертолет Ми-8 разбился у горы Черная в Кош-Агачском районе республики. Четверо, в том числе Банных, выжили. Семеро, среди которых был полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, погибли.

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