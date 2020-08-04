Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»

Дестабилизация обстановки в Белоруссии грозит «пожаром до Владивостока», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу.

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал белорусский лидер, обращаясь к своим виртуальным противникам.

Лукашенко также заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не собирались отправляться в другие страны, они были целенаправленно засланы в страну. Информацию о том, что задержанные граждане летели транзитом через Белоруссию, президент назвал ложной.

«Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье — про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать», — подчеркнул Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, билеты в Стамбул использовались для прикрытия, а против его страны были «брошены миллиардные ресурсы, новейшие технологии». При этом он подчеркнул, что Россия и Белоруссия останутся союзниками.

Обращение состоялось перед президентскими выборами, которые пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.