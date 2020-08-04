Трое пропали при опрокидывании катамарана в Туве

Катамаран перевернулся на реке Улуг-О в Туве, три человека пропали без вести, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике во вторник.

Инспекторы Минприроды во время патрулирования обнаружили на берегу реки Улуг-О молодого мужчину. Он рассказал, что в группе из четырех человек шел на катамаране. Судно перевернулось, и все оказались в воде. Судьба спутников ему неизвестна.

Группа не была зарегистрирована в МЧС. Инспекторы ГИМС отправились на катерах на место происшествия. Также в труднодоступную местность вылетел вертолет Ми-8.

Улуг-О — левый приток Бий-Хема. Температура воды в реке составляет около восьми градусов.