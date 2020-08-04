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Трое пропали при опрокидывании катамарана в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Катамаран перевернулся на реке Улуг-О в Туве, три человека пропали без вести, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике во вторник.

Инспекторы Минприроды во время патрулирования обнаружили на берегу реки Улуг-О молодого мужчину. Он рассказал, что в группе из четырех человек шел на катамаране. Судно перевернулось, и все оказались в воде. Судьба спутников ему неизвестна.

Группа не была зарегистрирована в МЧС. Инспекторы ГИМС отправились на катерах на место происшествия. Также в труднодоступную местность вылетел вертолет Ми-8.

Улуг-О — левый приток Бий-Хема. Температура воды в реке составляет около восьми градусов.

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olegsbeglov

На нары его, там больше платят

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.

ilya567328

А что-нибудь кроме налога на что-то и запрета на что-то госдума способна?

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Plaguer

ЦитатаПо мнению аналитика, Путин собирается поглотить Белоруссию.Красавчики, на опережение работают:...
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