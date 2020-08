Участник группы Metallica назвал любимые песни

Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих составил плейлист своих любимых композиций, в списке оказались треки Боба Марли, группы Nirvana и рокеров из Deep Purple.

Любимые музыкальные композиции барабанщика Ларса Ульриха опубликовало издание Far Out Magazine. Список возглавила композиция группы Suicidal Tendencies — «Tap into the Power». На втором месте трек «Exodus» Боба Марли. Третье место заняла «Green Machine» группы Kyuss.

В первую десятку песен также вошли «Breed» группы Nirvana, «The Hidden Masters» от The Sword и «Speed King» от рокеров из Deep Purple.