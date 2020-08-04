Представлен «убийца» российской Арматы

Немецкий концерн Rheinmetall Defence представил новое танковое оружие для британского танка Challenger 2, разработчики назвали его «убийцей» российского танка Т-14 «Армата».

«Новая 130-миллиметровая гладкоствольная пушка NG-130 отличается существенной боевой эффективностью в том числе за счет использования современного аппарата заряжания», — говорится об оружии в Twitter.

#Rheinmetall’s #130mm smoothbore technology for MBTs embodies a significant lethality leap in times of increasing threats. Combined with a state-of-the-art auto-loader, this system is the latest evolvement in Rheinmetall’s #MBT Advanced Technologies competence. #army #defence pic.twitter.com/kwWfcMORRC — Rheinmetall Group (@RheinmetallAG) July 31, 2020

Оружие способно уничтожить российские танки Т-14 «Армата» и тяжелые боевые машины пехоты Т-15 «Армата», а также Т-72 и Т-90, пишет агентство Defence Express со ссылкой на разработчиков.

Разработка танковой пушки стартовала в 2015 году, а уже в 2016 году оружие было представлено на выставке Eurosatory 2016. Как ожидается, пушку в ходе модернизации могут получить также танки Leopard-2 и Main Ground Combat System.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. «Армата» — универсальная ударная машина, включающая в себя одновременно тактический ракетный комплекс, зенитную систему ПВО, комплекс армейской разведки и целеуказания и сам боевой танк.