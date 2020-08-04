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Западный аналитик предупредил об «августовском сюрпризе» от Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Странам Запада нужно готовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в августе, заявил американский аналитик Фредерик Кемпе.

Путин может пойти на неожиданные меры, чтобы вернуть влияние внутри страны, которая столкнулась с экономическими сложностями на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, пишет Кемпе в материале «Не спускайте глаз с России, президент Путин готовит "августовский сюрприз"» для телеканала CNBC.

По мнению аналитика, Путин собирается поглотить Белоруссию. Он будет использовать «нарастающие беспорядки» и спорные президентские выборы в стране, чтобы выступить в роли «национального освободителя».

Подобными сюрпризами автор называет военный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, присоединение Крыма в 2014 году, вмешательство в войну в Сирии в 2015 году. «В прошлом, когда для Москвы наступали тяжелые времена, Путин обращался к зарубежным авантюрам, чтобы ужесточить контроль над собственной страной», — говорится в материале.

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