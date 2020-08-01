Названы пять самых обучаемых пород собак

Российская кинологическая федерация составила рейтинг пород собак, которые легче других поддаются дрессировке.

Самой легко обучаемой признана порода бордер-колли. Отмечается, что данная порода подойдет только тем, кто готов большое количество свободного времени посвятить занятиям со своей собакой.

Далее в рейтинге следуют пудели. Для них характеры ум, активность и дружелюбие. «Наблюдательность, прекрасная память и любопытство позволяют собакам этой породы легко обучаться новым командам», — уточнил президент федерации Владимир Голубев.

Терпением и хорошей памятью отличаются золотистые ретриверы, собак этой породы часто используют в роли поводырей, спасателей и поисковиков. По словам Голубева, золотистые ретриверы схватывают любые команды буквально на лету.

Лабрадоры получают удовольствие от учебы, высокие интеллектуальные способности делают собак этой породы незаменимыми помощниками на службе, в поисково-спасательных операциях, а также в реабилитации людей.

Собаки породы шелти послушны, исполнительные и легко усваивают новые команды. «Их можно увидеть в фильмах, сериалах, на цирковой арене, а также на призовых местах всевозможных дог-шоу», — уточнил Голубев.

Практически любой владелец при желании сможет справиться с дрессировкой собак этих пород, что делает их подходящими для начинающих собаководов, подчеркнул глава кинологической федерации.