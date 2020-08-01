Россиян вакцинируют от коронавируса в октябре

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать с медиков и учителей, параллельно будет идти наблюдение за теми, кто получил вакцину, оно необходимо для подтверждения ее безопасности.

«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно наблюдение, начнется параллельно с вакцинации особых групп — это в первую очередь медики и учителя», — сказал министр.

Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии, завершены. Сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.