«Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых мультфильмов в мире

Фото: © кадр из мультфильма
Российский мультфильм «Маша и Медведь» попал в пятерку самых
любимых детских развлекательных шоу.
Международная компания Kidz Global провела исследование, в
ходе которого выяснилось, что «Маша и Медведь» больше всего популярен среди
аудитории детей до шести лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование
компании.
«Маша и Медведь» — это российский мультипликационный сериал,
созданный анимационной студией «Анимаккорд», ориентированный на общую
аудиторию. Показ начался 7 января 2009 года. Мультфильм создан при помощи
трёхмерной графики. Мультфильм переведен на 39 языков.