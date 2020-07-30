«Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых мультфильмов в мире

Российский мультфильм «Маша и Медведь» попал в пятерку самых любимых детских развлекательных шоу.

Международная компания Kidz Global провела исследование, в ходе которого выяснилось, что «Маша и Медведь» больше всего популярен среди аудитории детей до шести лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование компании.

«Маша и Медведь» — это российский мультипликационный сериал, созданный анимационной студией «Анимаккорд», ориентированный на общую аудиторию. Показ начался 7 января 2009 года. Мультфильм создан при помощи трёхмерной графики. Мультфильм переведен на 39 языков.