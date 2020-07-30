Netflix добавит в каталог семь сериалов о темнокожих людях

Стриминговая платформа Netflix добавит в свой каталог сразу семь культовых ситкомов о темнокожих людях, сообщается в твиттер-аккаунте Strong Black Lead.

Новые сериалы появятся на видео-платформе в течение трех ближайших месяцев. Ближайшая премьера — комедийный телесериал «Мойша», он выйдет 1 августа. Это история чернокожего подростка из Лос-Анджелеса, который после смерти матери в одиночку пытается заботиться об отце и младшем брате.

15 августа на Netflix выйдет сериал «Игра», в сентябре появятся ситкомы «Сестра, сестра» и «Подруги», в октябре — «Паркеры», «Половина и половина» и «Один на один».