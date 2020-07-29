Лукашенко перенес коронавирус «на ногах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенес коронавирусную инфекцию «на ногах» и без симптомов, об этом он рассказал при посещении войсковой части внутренних войск МВД в Минске.

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент добавил, что руководство и личный состав ведомств системы обеспечения национальной безопасности, «встречаются с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус». «Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно (перенес)», — сказал глава государства.

Лукашенко несколько раз давал населению советы по борьбе с коронавирусом, например, принимать 40-50 граммов водки, чтобы «травить» вирус, ходить в сауну, работать в поле на тракторе, заниматься спортом и хорошо питаться.

В Белоруссии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом составляет более 67 тысяч. Местные власти не стали вводить карантин. В стране проводятся массовые мероприятия, проходит кампания по выборам президента, которые назначены на 9 августа.