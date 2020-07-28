Подозрительные накопления россиян отдадут пенсионерам

Министерство финансов подготовило поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, которые предусматривают перечисление в Пенсионный фонд России денежных средств россиян, законность получения которых невозможно доказать.

Законопроект внесен в правительство, при этом такая мера касается всех граждан, а не только госслужащих. Сейчас в пользу государства обычно конфискуют только имущество государственных служащих, приобретенное на неподтвержденные доходы.

При этом пока неясно, на какое ведомство будет возложена обязанность по проверке доходов. Также остается неизвестной минимальная сумма для инициации проверки, пишут «Известия». Кроме того, необходимо будет определить, за какой период могут проверить законность средств.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу уже в декабре 2020 года. Эксперты считают, что поправки направлены на укрепление Пенсионного фонда в условиях падения бюджетных доходов. Подозрительные доходы станут источником внебюджетного пополнения ПФР.

В 2020 году Пенсионный фонд впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, которое было не подтверждено доходами. С начала года сумма таких поступления превысила 21 миллиард рублей.