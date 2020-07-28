МЧС опровергло информацию о найденном Ан-2 в Бурятии

Информация об обнаружении самолета Ан-2, пропавшего больше недели назад в тайге в Бурятии, не соответствует действительности. Спасатели обнаружили борт в Иркутской области, который в прошлом году совершил жесткую посадку, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района 19 июля. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Но в установленное время экипаж на связь не вышел. Во вторник в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения, что спасатели обнаружили самолет.

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Пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии опровергла эту ситуацию, сообщив, что спасатели обнаружил самолет, который прошлым летом совершил жесткую посадку в Усольском районе Иркутской области. Поиски пропавшего в Тункинском районе Ан-2 продолжаются.

Поиски ведутся непрерывно с 20 июля, в том числе и с воздуха. Над тайгой совершают облеты вертолеты Robinson и Ми-8. Спасатели обследует местность, из Новосибирска выехали добровольцы отряда «Лиза Алерт».