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Родственники пропавших пилотов Ан-2 в Бурятии попросили о помощи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Родственники членов экипажа и пассажиров пропавшего в Бурятии Ан-2 попросили о помощи в поисках. Самолет пропал 11 дней назад над тайгой, шансы на то, чтобы найти родных живыми тают с каждым часом, сообщила на своей странице в Instagram сестра командира экипажа.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района 19 июля. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Но в установленное время экипаж на связь не вышел.

«Мы находимся в постоянном ожидании с надеждой на чудо. Самолет мог упасть в труднодоступных местах, и обнаружить его не удалось по сей день. На их поиски отправляли воздушные судна, но так как в этой местности очень густой лес, то поиски не увенчались успехом. Также двумя днями ранее отправляли группу охотников на поиски. Результатов это также не принесло», — написала женщина.

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По ее словам, МЧС Бурятии не отправляет мобильные группы и дроны с тепловизорами на поиски. Однако в региональном ведомстве заверили, что поиски ведутся непрерывно с 20 июля, в том числе и с воздуха. Над тайгой совершают облеты вертолеты Robinson и Ми-8. Спасатели обследует местность, из Новосибирска выехали добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Но родственники надеются, что обнаружить в тайге пропавших помогут дроны. «Может, у кого-то есть знакомые или друзья среди военных? У них точно есть нужное оборудование, но помочь они, скорее всего, смогут только по личной просьбе. Мы пишем во все инстанции, но время идет…», — написала сестра командира экипажа.

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