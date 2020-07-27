Придумано новое наказание за налоговое мошенничество

Правоохранителями разработан проект новой статьи в Уголовный кодекс — «Налоговое мошенничество», сообщила заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

«Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — "Налоговое мошенничество"», — цитирует Леоненко РИА Новости.

По словам Леоненко, традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК: с 198 по 199.2 и добавляется статья 159 о мошенничестве. Как правило, в таких случаях речь идет о незаконном возмещении НДС из бюджета.

«На практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й», — уточнила заместитель председателя СК.

При этом налоговые преступления по этим статьям предусматривают разные меры ответственности. Так, статья 199 предусматривает до шести лет лишения свободы, а статья 159 — до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что законопроект разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.