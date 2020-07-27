Тайну японского гарнизона времен Второй мировой разгадают на Первом

Фильм «Призраки острова Матуа» о старом японском гарнизоне времен Второй мировой войны покажут на Первом канале 28 июля, сообщила пресс-служба телеканала.

Зрителям покажут уникальную экспедицию на необитаемый остров в центре Курильской гряды. Исследователи Экспедиционного центра Министерства обороны и «Русского географического общества» пытаются разгадать тайны старого японского гарнизона времен Второй мировой войны.

«Бесконечные подземные тоннели, загадочные сооружения, затопленные корабли и нетронутая природа Тихого океана и Курил — все это предстоит изучить участникам экспедиции», — говорится в описании фильма.

Фильм «Призраки острова Матуа» покажут на Первом канале 28 июля в 23.30.