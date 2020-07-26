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Кадыров сообщил о мечте жителей Чечни попасть под санкции США

Источник:
ТАСС
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Фото: © vk.com/ramzan

Жители Чечни, поддерживая главу республики Рамзана Кадырова после введения против него ограничительных мер со стороны США, считают и себя включенными в санкционный список, заявил сам Кадыров

«Те, кто меня видит, говорят мне: "Если ты и твоя семья в [санкционном] списке [США], то мы тоже в этом списке". Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить», — приводит ТАСС слова Чечни, сказанные им в эфире российского телевидения.

Глава Чечни заявил, что США могут и дальше вводить против него санкции. «Я прошу их, чтобы они каждый день тысячу санкций придумали против меня…Если дела нет, пусть придумывают», — добавил Кадыров.

В Чечне проходят флешмоб в социальных сетях «Мы семья Кадырова» и акции в его поддержку в разных районах республики.

Госдепартамент США 20 июля объявил о введении визовых санкций против Кадырова. Они применены в соответствии с законом, предусматривающим запрет въезда на территорию США для иностранцев, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека.

Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также на дочерей Айшат и Хадижат. Кадыров на этой неделе сначала пригласил в Чечню госсекретаря США Майкла Помпео, а затем заявил о санкциях против него и запретил въезд в республику.



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Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

Удавиков

После такой прочитанной новости, даже уже и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.

Saw77

за то что он резал российских парней лично?