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Заболевшую COVID-19 Настю Ивлееву обвинили в рекламе коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © _agentgirl_, instagram.com/_agentgirl_

Блогер Анастасия Ивлеева вместе со своим мужем рэпером Элджеем заразились коронавирусом, а подписчики обвинили супругов в рекламе.

«Мой муж @sayonaraboy (Элджей) и Я, заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны», — написала Ивлеева в Instagram.

Подписчики в комментариях обвинили блогера в рекламе: якобы она сообщила о болезни по заказу правительства, чтобы обратить внимание россиян на проблему распространения коронавируса.

Анастасия Ивлеева ответила в сториз, что никогда не рекламировала ничего правительственного и призвала хейтеров отписаться от ее аккаунта. Также блогер сообщила, что коронавирусом заразились многие члены ее семьи, в том числе родители.

Тема: Распространение коронавируса
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