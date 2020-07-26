Выходец из Руанды признался в поджоге готического собора в Нанте

Работавший в соборе Святых Петра и Павла в Нанте на добровольных началах выходец из Руанды спустя неделю после пожара в здании признался в поджоге, сообщают французские СМИ.

По данным полиции, 39-летнего мужчину, которого уже задерживали на следующий день после пожара, 19 июля, накануне задержали снова. Он предстал перед следственным судьей. После того, как мужчине предъявили обвинение в умышленном повреждении имущества, он признался, что организовал поджоги в трех местах — под большим органом, под малым органом и у электрощита, приводит

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Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа. Мотивы действий подозреваемого пока не сообщаются. Известно, что он добровольно работал в церкви, а в день пожара отвечал за закрытие ее дверей. При этом, как видно на записях с камер наблюдения, он покинул собор спустя 15 минут после поступления звонков о пожаре в здании.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла случился 18 июля. Свыше 200 сотрудников пожарной службы несколько часов тушили памятник готической архитектуры. Тем не менее они не смогли спасти витражи эпохи Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко.

Собор Святых Петра и Павла заложили в Нанте в 1434 году, его строили 457 лет— до 1891 года. Он является одним из крупнейших готических соборов Франции.