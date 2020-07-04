Молния уничтожила томский храм: высший знак или случайность?

Храм в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской, построенный в селе Зоркальцево Томской области еще в XIX веке, в субботу, 4 июля сгорел дотла. Предположительно, деревянное строение вспыхнуло от удара молнии. Шаман и ясновидящая рассказали, есть ли в случившемся особый знак свыше и когда можно идти в новый храм.

Здание церкви иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской в селе Зоркальцево было построено в 1873 году. В советское время в храме был клуб — здесь крутили кино, проводили партсобрания и судебные процессы, устраивали танцы. А после убийства одного из деревенских танцоров, прямо на крыльце, клуб забросили.

К моменту организации в Зоркальцево прихода в 1998 году ничего не было: полуразрушенное здание, ничем не напоминающее церковь, без пола и окон, с протекающей крышей и заваленными стенами.

Фото: © сайт прихода церкви в Томской области

«Но тому, кто умеет замолчать и услышать, открывалось другое: храм жив, и благодать Божия пребывает в нем, и ангел, приставленный к престолу "до скончания века", стоит и бдит, и хранит место сие, и Матушка Богородица не оставляет его своим попечением. И ждет раздетая и израненная церковь, когда залечат ее раны, оденут и украсят, и воздадут честь и славу Пребывающему в ней», — так говорится на сайте прихода.

В 2009 году после реставрации в храме начались богослужения. А в эту субботу храм сгорел полностью, предположительно от удара молнии.

Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Храмы периодически становятся местом пожара. И всегда этому придают особое значение. В июне огонь уничтожил часовню в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха в Алтайском крае. В 2013 году в Каргопольском районе Архангельской области от удара молнии сгорела деревянная церковь 1761 года постройки. Она входила в состав уникального тройного храмового ансамбля — одного из четырех сохранившихся в России.

В 2019 году мир потряс пожар в соборе Нотр-Дам перед Пасхой. «На Западе сейчас первый день Страстной недели. Великая утрата, страшное знамение, смысл которого нам еще предстоит в полной мере осознать, причиняет острую боль, наполняет сердца состраданием, сближает нас с нашими западными христианскими братьями», — сказал тогда ТАСС замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

Уничтожение негатива

По мнению парапсихолога, эзотерика Маргариты Любимовой, не стоит видеть в этом событии негативное предзнаменование. По ее словам, энергия вселенной велика и могут происходить такие инциденты, в которых нет негативной стороны кроме пострадавшей церкви.

«Сейчас очень сильное время и поэтому очень важно обращать свое внимание на такие события. Молния ударила в место силы Земли. В место, где идет огромный приток энергии. Энергия земли притянула энергию неба. Ведь разряд молнии — это очень большая и сильная энергия. В этом моменте соединились два потока», — сказала Любимова Sibnet.ru.

Шаманка Анна Батыр также не увидела плохого знака в пожаре. По ее мнению, таким образом это место было избавлено от негативных эмоций, которые оставляли в храме люди, когда приходили в него.

«Церковь ушла, унесла с собой негатив. Люди приходили туда в основном поплакаться. Унесла людские печали. Ее срок пришел. Как бывает... прекрасная яблоня несет плоды, хочется, чтобы она вечно была, но нет, у нее какой-то срок. Не надо расстраиваться, печальных последствий для людей пожар в храме не несет», — сказала шаманка.

Не ходить в новый храм?

Обычно сгоревшие церкви восстанавливают. По словам Батыр, в данном случае первые годы после восстановления храм будет не очень хорошо влиять на семейные отношения прихожан.

«Придется выходить с гораздо большими молитвами. Место будет ухудшать семейную жизнь, то есть может человек вылечится после молитвы, но в семейной жизни могут быть проблемы. Но спустя годы, когда люди будут ходить в него и молится, этот эффект уйдет, это будет снова намоленное место», — считает Батыр.