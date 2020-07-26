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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в КНДР

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Власти КНДР зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирусную инфекцию на территории страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Коронавирус подозревают у перебежчика, вернувшегося в КНДР из Южной Кореи 19 июля после «незаконного пересечения демаркационной линии». У него наблюдаются симптомы, похожие на заболевание, вызываемое коронавирусом, приводит ТАСС сообщение ЦТАК.

Позже стало известно, что режим локдауна (жестких карантинных мер) был введен в городе Кэсон 24 июля. Сообщается, что все районы города были строго изолированы друг от друга, а люди, входившие в контакт с перебежчиком, находятся под постоянным медицинским наблюдением.

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Как передает ЦТАК, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в субботу инициировал экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения ситуации. Он также заявил о готовности перейти к состоянию максимальной готовности для защиты от распространения коронавируса.

По официальным данным, в КНДР на данный момент не зафиксировано ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом. С конца января в стране были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.

Тема: Распространение коронавируса
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