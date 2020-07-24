Антитела к коронавирусу нашли у итальянских собак и кошек

Итальянские исследователи изучили образцы крови и выделений более 1,5 тысячи кошек и собак из разных городов севера Италии, и выяснили, что примерно у 3–4% из них были антитела к коронавирусу нового типа.

«Количество антител в организме домашних питомцев было сравнимо с тем, которое мы наблюдаем у жителей тех же регионов Италии. Таким образом, заражение кошек и собак коронавирусом вовсе не необычное явление», — приводит ТАСС сообщение исследователей.

Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в организм не только к человеку, но и ко многим другим млекопитающим. Среди них макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. На всех этих животных инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Особый интерес в этом отношении представляют кошки и норки. Они не только часто заражались коронавирусом, но и передавали инфекцию от одного животного к другому, а в случае норок — еще и от животного к человеку. Зная об этом, эпидемиологи серьезно изучают то, как вирус поражает подобных животных и как у них протекает болезнь.

Ученые отметили, что ожидаемо животные, которые жили в наиболее сильно пострадавших от эпидемии провинциях, заражались чаще остальных. Все это, как считают исследователи, говорит о том, что среди домашних животных коронавирус распространяется примерно так же, как и среди их владельцев. Это нужно учитывать при дальнейших наблюдениях за распространением пандемии COVID-19.