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Фильм дня: «Анна»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Анна», повествующий о русской шпионке, собрал в себе забавные ошибки об истории СССР, которые удивительным образом не ухудшили качество картины.

Франция/США/Россия, 2019 год, режиссер Люк Бессон, 18+

В ролях: Саша Лусс, Хелен Миррер, Люк Эванс

Слоган: «Никогда не делай оружие мишенью»

Действие фильма разворачивается в Москве в конце1980-х. Скаут французского модельного агентства находит на Измайловском рынке подходящую ему по всем параметрам девушку Анну. Его не смущает, что потенциальная модель знает несколько языков, но торгует при этом матрешками.

Анна летит в Париж и приступает к работе, но ее настоящая работа заключается не в позировании перед фотокамерами. Хрупкая девушка работает на КГБ и должна убирать людей по приказу Москвы.

Люк Бессон в относительно свежем шпионском триллере решил погрузить героев в историю СССР, но намеренно или нет, с задачей не справился, допустив ряд досадных ошибок, которые в целом сюжету не мешают, но внимательного зрителя повеселят.

Создатели «Анны» напутали все, что связано с датами в СССР:

  • Мерседес Гелендваген W463 врезается в ВАЗ. В 1985 году, когда происходили события фильма его быть не могло, потому что данную модель внедорожника стали выпускать лишь в 1990 году.
  • В сцене погони после неудачного ограбления банкомата указаны несуществующие на тот момент автомобильные номера: действие фильма происходит в СССР в 1987 году, а номера имеют вид, которые используются в России с 1993 года.
  • Анна копирует данные на USB-флэшку, но формат USB появился лишь в 1995 году.
  • Анна заполняет заявление на ноутбуке в интернете (действие происходит в СССР в 1985 году)
  • Ольга смотрит досье Анны на ноутбуке КГБ. Под фотографией Анны находится российский триколор. 



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