Фильм дня: «Анна»

Фильм «Анна», повествующий о русской шпионке, собрал в себе забавные ошибки об истории СССР, которые удивительным образом не ухудшили качество картины.

Франция/США/Россия, 2019 год, режиссер Люк Бессон, 18+

В ролях: Саша Лусс, Хелен Миррер, Люк Эванс

Слоган: «Никогда не делай оружие мишенью»

Действие фильма разворачивается в Москве в конце1980-х. Скаут французского модельного агентства находит на Измайловском рынке подходящую ему по всем параметрам девушку Анну. Его не смущает, что потенциальная модель знает несколько языков, но торгует при этом матрешками.

Анна летит в Париж и приступает к работе, но ее настоящая работа заключается не в позировании перед фотокамерами. Хрупкая девушка работает на КГБ и должна убирать людей по приказу Москвы.

Люк Бессон в относительно свежем шпионском триллере решил погрузить героев в историю СССР, но намеренно или нет, с задачей не справился, допустив ряд досадных ошибок, которые в целом сюжету не мешают, но внимательного зрителя повеселят.

Создатели «Анны» напутали все, что связано с датами в СССР: