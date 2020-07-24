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Группа BTS установила мировой рекорд по числу онлайн-зрителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: wikimedia.org / CC BY 2.0

Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей онлайн-концерта, проведенного в прямом эфире, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Рекорд был установлен во время платного онлайн-концерта, посвященного седьмой годовщине дебюта. Посмотреть выступление группы собрались 756 тысяч зрителей из более чем 100 стран.

K-Pop группа BTS ранее уже устанавливала рекорды. Например, они рекордсмены Гиннесса как первый K-pop коллектив, возглавивший американский чарт Billboard (в 2018 году им это удалось сделать с песней «Love yourself: Tear», а в 2019 году – c треком «Map of the soul: Persona».

BTS — южнокорейский бойбенд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников. Среди самых популярных песен — «Blood sweat&tears» («Кровь, пот и слезы»), «Save me» («Спаси меня»), «Not Today» («Не сегодня»).

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