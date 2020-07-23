Россия откроет границы по принципу взаимности

Россия будет открывать границы с другими государствами, основываясь на принципе взаимности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Переговоры в этом направлении идут, однако правительство еще не принимало никаких решений.

«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности», — сказал Песков.

Минтранс Турции ранее заявил, что с 15 июля может возобновиться авиасообщение с Россией. Готовность принять россиян выражали также Хорватия и Белоруссия. Однако эти страны не вошли в российский список стран с благополучной эпидемиологической обстановкой

Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила авиасообщение с другими странами с 27 марта. В июне россиянам разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками.