Юпитер со спутниками засняли в небе Горного Алтая

Барнаульский фотограф во время путешествия в Горном Алтае заснял в ночном небе Улаганского района Юпитер и четыре его спутника.

Фотограф, известный под никнеймом grad.i.ent, опубликовал фотографии на своей странице в Instagram.

«Восход Юпитера в горах Алтая. Повезло зацепить вот такой немного сюрреалистичный кадр. И да, это не Луна. Это Юпитер, и его 4 галилеевых спутника (слева направо): Каллисто, Ганимед, Ио и Европа», – написал он.

Фотограф добавил, что увидеть это своими глазами может любой желающий – в юго-восточной части неба после 23.00 часов.

А две недели назад он же сделал красивые снимки кометы C/2020F3 (NEOWISE) над окрестностями Барнаула. Одна из фотографий демонстрирует небесное тело, буквально падающее на город.