НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Юпитер со спутниками засняли в небе Горного Алтая

Источник:
Sibnet.ru
120 0
Фото: NASABrian0918 из английский Википедия

Барнаульский фотограф во время путешествия в Горном Алтае заснял в ночном небе Улаганского района Юпитер и четыре его спутника.

Фотограф, известный под никнеймом grad.i.ent, опубликовал фотографии на своей странице в Instagram.

«Восход Юпитера в горах Алтая. Повезло зацепить вот такой немного сюрреалистичный кадр. И да, это не Луна. Это Юпитер, и его 4 галилеевых спутника (слева направо): Каллисто, Ганимед, Ио и Европа», – написал он.

Фото: © grad.i.ent, www.instagram.com

Фотограф добавил, что увидеть это своими глазами может любой желающий – в юго-восточной части неба после 23.00 часов.

А две недели назад он же сделал красивые снимки кометы C/2020F3 (NEOWISE) над окрестностями Барнаула. Одна из фотографий демонстрирует небесное тело, буквально падающее на город.

Фото: © grad.i.ent, www.instagram.com

Еще по теме
Туристы «украсили» перевалы Алтая масками и перчатками
Мишустин выступил за передачу денег «Норникеля» в бюджет региона
Ученые испытали установку для вызова дождя путем нагрева облаков
Грозы и похолодание придут в Новосибирск
смотреть все
Жизнь #Гео #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиян избавят от расходов на страховку при ипотеке
•
Ограничения скорости на российских дорогах пересмотрят
•
СК предъявил обвинение Навальному о клевете в адрес ветерана
•
Россиян защитят от недолива на АЗС
Подробности
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Туристы «украсили» перевалы Алтая масками и перчатками
Сибирь 23.07.2020 17:07
Юпитер со спутниками засняли в небе Горного Алтая
Сибирь 23.07.2020 16:32
СК возбудил уголовное дело по факту пропажи самолета в Бурятии
Сибирь 23.07.2020 16:02
Вандал сорвал портрет Тулеева с доски почета
Сибирь 23.07.2020 15:52
Самое популярное
Самые зрелищные убийства CS:GO попали на видео
5027
Правила начисления транспортного налога изменят
4097
Российские военные заблокировали бронетехнику США
3424
Поклонников «Ходячих мертвецов» предупредили о временном скачке
3353
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиян избавят от расходов на страховку при ипотеке
•
Ограничения скорости на российских дорогах пересмотрят
•
СК предъявил обвинение Навальному о клевете в адрес ветерана
•
Россиян защитят от недолива на АЗС
Подробности
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
57
Медведев посчитал несправедливым распределение пособий в России
24
Путин переписал цели развития России
22
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19
Российские военные заблокировали бронетехнику США
17