Испытан автомат Калашникова для спецназа

Государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова успешно завершились в России, сообщает пресс-служба одноименного концерна.

Комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20». За базу был принят серийный пистолет-пулемет «Витязь-СН», который предназначен для спецподразделений.

«В пистолете-пулемете Калашникова существенно улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения, повышена надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы», — отмечается в сообщении.

Фото: © kalashnikovgroup.ru

В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением. Для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской.

Пистолет-пулемет «Витязь-СН» оснащен коробчатым магазином вместимостью 30 патронов. В 2005 году пистолет-пулемет был принят на вооружение, в настоящее время состоит на вооружении специальных подразделений МВД, ФСБ, а также ФСО.