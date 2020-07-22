НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Испытан автомат Калашникова для спецназа

Источник:
Sibnet.ru
203 2

Государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова успешно завершились в России, сообщает пресс-служба одноименного концерна.

Комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20». За базу был принят серийный пистолет-пулемет «Витязь-СН», который предназначен для спецподразделений.

«В пистолете-пулемете Калашникова существенно улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения, повышена надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы», — отмечается в сообщении.

Фото: © kalashnikovgroup.ru

В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением. Для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской.

Пистолет-пулемет «Витязь-СН» оснащен коробчатым магазином вместимостью 30 патронов. В 2005 году пистолет-пулемет был принят на вооружение, в настоящее время состоит на вооружении специальных подразделений МВД, ФСБ, а также ФСО.

Еще по теме
Россия завершила внезапную проверку боеготовности войск
Универсальный двигатель для истребителей разработают в России
Пентагон рассказал о «супер-пупер» ракете Трампа
Минобороны испытало в космосе спутник-инспектор
смотреть все
Оборона #Оружие
КАРТИНА ДНЯ
•
Криптовалюту легализовали в России
•
Госдума запустила «регуляторную гильотину»
•
Туристы получат компенсации за отдых в России
•
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мишустин выступил за передачу денег «Норникеля» в бюджет региона
Сибирь 22.07.2020 17:33
Клещи заразили энцефалитом 20 человек в Бурятии
Сибирь 22.07.2020 17:08
Темнокожий парень вышел на пикет в Томске из-за «черной» рекламы
Сибирь 22.07.2020 16:53
Ольга Бузова устроит пляжную вечеринку на Алтае в разгар пандемии
Сибирь 22.07.2020 16:37
Самое популярное
Вышла игра Ghost of Tsushima
5009
Правила начисления транспортного налога изменят
3909
Самые зрелищные убийства CS:GO попали на видео
3853
Россиянин выиграл в лотерею астрономическую сумму
3774
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Криптовалюту легализовали в России
•
Госдума запустила «регуляторную гильотину»
•
Туристы получат компенсации за отдых в России
•
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Опять ни какой конкретики и списка ответственных...

great_america

А где можно посмотреть на эти проекты вживую? А то только декларируется, а что делается?

ifhbrjd

То есть по справедливости надо бедным давать пособие маленькое - для них оно и так значительное, а богатым...

pro1002008

Если кто-то скажет, что он действует сам, и никакие взрослые за его спиной не использует этого малолетку...

rastafaray

Слушу голосИз глубокого колодцаОн зовёт меняВ неведомую глубь...