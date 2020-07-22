Смерч на сочинском побережье попал на видео

Очевидцы сняли на видео смерч, обрушившийся пляж в Олимпийском парке в Адлерском районе Сочи. На кадрах заметно, как сильный ветер поднимает в воздух тенты, зонты, шезлонги.

Специалисты Краснодарского МЧС во вторник утром предупредили, что в крае продолжает действовать экстренное предупреждение. Ожидалось ухудшение погодных условий — шквалистый ветер, грозы и ливни.

Спасатели попросили проявлять бдительность, следить за прогнозом, соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.