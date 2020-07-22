Конгрессмены в США поддержали санкции против российского газа

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается с 1 октября), обязывающий администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении данных проектов. Теперь рестрикции должны быть введены против иностранных лиц, способствующих реализации данных проектов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского парламента.

Бюджетный проект предполагает также выделение почти 3,8 миллиарда долларов на программу «Европейская инициатива сдерживания», направленную на «сдерживание России». Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить 250 миллионов долларов.

Проекту военного бюджета США еще предстоит пройти сложный процесс утверждения. Свою версию проекта должен одобрить Сенат Конгресса. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится главе государства на подпись. Трамп пообещал наложить вето на документ в его нынешней форме из-за ряда положений.