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Трамп заявил о победе США в двух «прекрасных мировых войнах»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Department of State

Президент США Дональд Трамп выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников-рабовладельцев. По его словам, из этих баз американские солдаты уходили воевать в двух «прекрасных мировых войнах».

«"Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" — форты носили эти названия долгое время, десятилетия. Меня не волнует, что говорят военные. Решение должен принимать я. <...> Никто даже не знает, кто такой генерал Брэгг. <…> И как мы его назовем? Назовем его "Преподобный Шарптон" (известный в США темнокожий проповедник Эл Шарптон)?» — цитирует РИА Новости Трампа.

«Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого», — заявил президент США в интервью Fox News.

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Президент подтвердил, что готов наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет положение о переименовании фортов.

Ранее комитет сената по вооруженным силам одобрил бюджет на 740 миллиардов долларов. Законопроект еще должен принять сенат, затем его следует согласовать с проектом палаты представителей, при необходимости проголосовать вновь, — и лишь затем он поступит на подпись Трампу.

В документе содержится предложение переименовать военные базы, названные именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне. Сенатор Элизабет Уоррен внесла эту поправку на фоне протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают