Правила начисления транспортного налога изменят

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев, соответствующие поправки предложила Госдума.

Сейчас размер этого налога не зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства. Однако по разным причинам, например из-за поломки автомобиля или переезда в другой регион, люди могут не пользоваться личным транспортом достаточно долгое время, передает RT.

Депутаты предлагают предоставлять гражданам право на временную приостановку регистрации транспортного средства — на срок от шести месяцев. В этом случае потребуется сдать номера авто на безвозмездное хранение в ГИБДД, транспортный налог в итоге начисляться не будет.

В отношении тех, кто был освобожден от уплаты налога, но все же воспользовался автомобилем, могут быть предусмотрены санкции — например, штрафы на усмотрение профильных ведомств. Ожидается, что в ближайшее время оценку инициативе Госдумы даст МВД.