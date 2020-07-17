Instagram обзавелся сервисом для онлайн-покупок

Социальная сеть Instagram (входит в корпорацию Facebook) разработала для своего приложения новую функцию, значительно облегчающую процесс совершения покупок в интернете.

Новый сервис получил название Instagram Shop. При помощи этой функции пользователи соцсети смогут узнавать последние тенденции в моде, а также получат индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта и покупать понравившиеся товары, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой представителя соцсети.

В Instagram Shop будут включены каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Музыкальный сервис Spotify запустили в России

Сейчас сервис работает только на территории Соединенных Штатов, но в скором времени создатели намерены сделать его доступным и пользователям других стран.

Для пользователей Instagram на территории США в социальной сети видит специальный значок, который показывает, какие покупки можно совершить не выходя из соцсети.

К концу 2020 года разработчики намерены добавить новую вкладку магазина в навигационную панель приложения, тогда пользователи будут переходить за покупками в один клик.